フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。デニムショートパンツコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「とある休日の日」と題してつづり始めた。「ずっと欲しかった。ホークス×ユナイテッドアローズコラボTシャツ可愛いすぎる！！！ホークスのこんなグッズ欲しかった！！日常で使えるTシャツ、靴下、キャップ。これからの時期大活躍やね」とデニムシ