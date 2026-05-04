大阪駅北側のグラングリーン大阪内にあるうめきた公園・ロートハートスクエアうめきたで、5月6日に無料の野外上映会が開催される。都市公園が一夜限りの巨大シネマ空間へと変わる。【写真】大阪駅前で野外映画上映…夜になると雰囲気満点うめきた公園の中心広場に大型スクリーンを設置し、開放的な空間の中で映画体験を提供するイベントで、昨年は広場を埋め尽くす観客が訪れ、大きな話題となった。坂本龍一さん最後のピアノ