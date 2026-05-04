プレミアリーグ第35節、マンチェスター・ユナイテッドとリヴァプールの一戦は3-2とマンUの勝利に終わった。3位、4位の直接対決であり、来季のチャンピオンズリーグ出場権を得るためにどちらも負けられない試合だったが、77分のコビー・メイヌーのゴールが明暗を分けた。マンUは最大のライバルを破り、復権へ向けて大きく前進した。しかし、試合の裏でかつてクラブの黄金期を築きあげたアレックス・ファーガソン氏が体調不良を訴え