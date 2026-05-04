大注目となったG大阪VS.神戸の関西対決。百年構想リーグWEST地区の上位対決でG大阪が5-0で圧勝した。ゲストの元日本代表DF安田理大さんは大活躍だった“後輩”FW南野遥海選手を絶賛。同じポジションで2アシストのDF初瀬亮選手についても「俺を参考にした？」とジョークを交えて称えた。 ▼アカデミー出身が大活躍2ゴールの南野選手は「上手く隠れた」 関西のサッカー情報を中心に扱うMB