ゴールデンウィーク中の４日、各地で開催予定だった大型音楽フェスが相次いで中止となった。いずれも強風や暴風雨による安全リスクで、来場者や出演者の安全確保が困難と判断した。千葉市の蘇我スポーツ公園で開催予定だった「ＪＡＰＡＮＪＡＭ２０２６」は３日目の公演を中止を決定した。主催者は、強風により会場内の安全確保が難しいことに加え、交通機関のダイヤが大きく乱れている点を理由に挙げた。「安全を最優先と