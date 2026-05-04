歌手で女優の早見優が「８２年組」集合ショットを公開した。早見は４日までに自身のＳＮＳを更新し、インスタグラムに「キョンキョンのコンサート、最高に楽しかった！何年かぶりに本木雅弘に会えて本当に嬉しかった」と英語で書き始めると、タレントの松本伊代、歌手で女優の小泉今日子、俳優で元「シブがき隊」の本木雅弘ら同期が集まったショットをアップ。続けて「８２年組ミニ同窓会キョンキョンの伸びやかな歌声と圧