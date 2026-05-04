京都三大祭の一つ、葵祭の幕開けを告げる「流鏑馬（やぶさめ）神事」が３日、下鴨神社（左京区）で営まれた。新緑の中を駆け抜ける馬と射手の技に約１万人の観衆が見入った。葵祭の行列巡行（１５日）の安全を願う神事。境内の糺（ただす）の森に約５００メートルの馬場が設けられ、公家や武家の装束に身を包んだ射手が「イン（陰）、ヨー（陽）」の掛け声とともに馬上から次々と矢を放った。三つの的全てに命中すると、観衆か