スピードスケート女子で五輪４大会に出場して計１０個のメダルを獲得し、今季限りで現役を退いた高木美帆さんが３日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ワコールのコンディショニングウェアブランド「ＣＷ−Ｘ」公式Ｘの投稿をリポストし「とても有意義な時間でした、ありがとうございました」とつづった。ともにＣＷ−Ｘのコンディショニングウェアを着用する大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏と対面。同ブランド