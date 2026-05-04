【ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2】 5月4日 発売 価格：385円 バンダイは、食玩「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」を本日5月4日に発売する。価格は385円。 本商品は「ちいかわ」のキャラクターたちをデザインした刺繍缶バッジとビスケットをセットにしたもので、シリーズ第2弾となる。缶バッチはちいかわやハチワレ、うさぎといったおなじみのキャラクタ