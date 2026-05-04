俳優兼歌手キム・ウソクが軍服務を終え、ファンの元へ帰ってきた。一方、恋人の女優カン・ナオンとの再会については、プライベートということもあり、公にはせず、注目を集めた。【写真】報道陣の前に登場したキム・ウソク♡カン・ナオン去る5月3日、キム・ウソクは陸軍軍楽隊での服務を終え、満期除隊した。2024年11月に入隊し、基礎軍事訓練を受けた後、軍楽隊に配属され、誠実に服務してきた彼は、約1年6カ月の軍生活を締