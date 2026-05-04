人気キャラクター「ちいかわ」と東京みやげの定番「東京ばな奈」が再び夢のコラボ♡2026年4月27日(月)から5月17日(日)まで、JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」に期間限定ショップがオープンします。かわいさ満点のスイーツや限定トートバッグセットまで勢揃い。駅ナカで気軽に立ち寄れる、この春注目の癒やしスポットをチェックしてみてください♪ ちいかわ尽くしの限定スイーツに注目