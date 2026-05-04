元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。“世界最高峰のレース”に挑む長男（7）の姿を紹介した。【写真】「キリッとして良い表情ですね」“世界最高峰のレース”に挑む長男の“顔出し”ショット魔裟斗は「エイト スパルタンレースにチャレンジ 男の顔になってきた！」とつづり、スパルタンレースに挑む長男の写真を“顔出し”で披露。「スパルタンレース」とは、世界40ヶ国・年間170