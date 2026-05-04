2022年に他界した大森一樹監督の“最後の映画企画”を映画化した『幕末ヒポクラテスたち』が、5月8日より新宿ピカデリーほか全国で公開される。主演は佐々木蔵之介が務め、日本医学の夜明け前、幕末の京都を舞台に、命と向き合う医師たちの姿を描く爽快な医療時代劇となっている。東映京都撮影所や京都府内での撮影現場を収めたメイキング写真が解禁となった。【画像】この記事に関連するそのほかのメイキング写真本作は、中国