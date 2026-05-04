今月デビュー戦を控える三重県出身の新人ボートレーサー2人が津市の前葉泰幸市長を表敬訪問し、意気込みを語りました。津市役所を訪れたのは、日本モーターボート選手会三重支部の新人レーサーで、松阪市出身の一ノ木匠選手と津市出身の板頭里緒選手の2人です。三重大学の大学院を休学してボートレーサー養成所の門を叩いた一ノ木選手と、幼いころから父親に連れられ、ボートレースを見ていたことから5歳にはボートレーサーになり