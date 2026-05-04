5月1日は「自転車ヘルメットの日」。頭の神様として知られる、三重県大紀町の頭之宮四方神社では、全国で初めてとなる自転車ヘルメット型の御朱印の授与を開始しました。頭之宮四方神社と「自転車ヘルメットの日」を制定した自転車ヘルメットのパイオニアメーカー「オージーケーカブト」が初めてコラボしたもので「頭を守る」という共通の思いから誕生しました。去年の「バイクヘルメット型」に続く企業とのコラボ御朱印です。自転