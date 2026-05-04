多様な獅子舞が伝わる三重県の獅子舞の歴史を知ってもらおうと3日、三重県津市の三重県総合博物館「MieMu（みえむ）」で津市の無形民俗文化財に指定されている獅子舞が披露されました。いま「MieMu」では県内で受け継がれてきた祭りの魅力を紹介する展覧会が開かれていて、その催しに合わせて津市で受け継がれている獅子舞が披露されました。勇壮な舞を見せた獅子舞は津市中野地区にある大乃己所神社で3年に一度奉納されるもので、