約1300年の歴史を持ち日本最古の厄除け観音とされる伊勢市の松尾観音寺で、3日から12年に一度となる秘仏三尊の御開帳が始まりました。松尾観音寺は約1300年前の奈良時代はじめ、当時の高僧「行基」が自ら観音像と毘沙門天地蔵菩薩の三尊を刻み創建したのが始まりとされています。秘仏三尊の御開帳は12年に一度行われていて、今回は600年前の5月4日に龍神様がこの本尊を火災から守ったと伝わることからこの時期に行われました。本堂