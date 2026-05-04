フリーアナウンサーの高橋真麻が3日に自身のアメブロを更新。3月末から原因不明の声帯麻痺に悩まされていたこと、そして声帯の手術を終えて退院したことを報告した。【映像】高橋真麻、夫婦ショットや家族ショット（複数カット）「声帯の手術」というタイトルでブログを更新した真麻は、「実は3月末から原因不明の声帯麻痺になり、声が出づらく、息苦しい。声が割れる、大きな声が出せない、歌えないという日々を送ってきた」