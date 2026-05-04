アメリカ軍によるホルムズ海峡の封鎖が続く中、イランが爆発物を装着した「機雷イルカ」の投入を検討していると報じられたことについて、駐日イラン大使館が反論しました。【映像】「正気の沙汰とは思えない虚偽」イランの反論アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは先月30日、イラン当局者の話として、ホルムズ海峡近海に展開するアメリカ軍艦艇に対抗するため、イラン側が、潜水艦や機雷を装着した「軍用イルカ」など