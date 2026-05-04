会談前に握手する高市首相（右）とオーストラリアのアルバニージー首相＝4日、キャンベラ（共同）【キャンベラ共同】高市早苗首相は4日（日本時間同）、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談した。輸出規制を含む経済的威圧を強める中国を念頭に、レアアース（希土類）などの安定的な確保に向けた連携を確認。重要物資のサプライチェーン（供給網）強化を柱とする経済安全保障協力に関する共同宣言を発表す