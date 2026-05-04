東京都杉並区で乗用車が横転する事故があり、運転していた50代の女性がけがをしました。【映像】ひっくり返った車（複数カット）きのう午後3時前、杉並区上高井戸で「白い乗用車が横転している」と110番通報がありました。警視庁によりますと、乗用車が走行中に縁石に乗りあげ、はずみで横転したということです。この事故で運転していた50代の女性が首の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、命に別状はありません。警視庁