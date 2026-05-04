ホットプレートを囲んで楽しむ、GWの外ごはん。具材を串に刺して焼くだけで、気分もぐっと盛り上がります。2種類の具材を使った「串焼きアラカルト」は、気軽に楽しめて彩りもおいしさも満点。子どもはもちろん、大人のおつまみにもぴったりです！『串焼きアラカルト』4種共通の作り方2種類の具を交互に竹串に刺す。しし唐は2本ずつ刺す。ホットプレートを中火で熱し、串を並べ入れる。ときどき返しながら、かるく焼き色がつくまで