最大で5万円の所得控除！？地震保険の加入で所得控除する方法とは 地震保険の加入で所得控除する 最大で5万円の所得控除ができる 地震保険に加入している場合は保険料や加入時期に応じて一定額がその年の課税所得額から差し引かれる所得控除が受けられます。控除額は所得税で最大5万円、住民税で最大2万5000円が控除されます。ただし、地震保険は火災保険とセットで加入する保険であり、地震保険単独で加入できないので注意