動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動④肩甲帯 身体の部分分けと基本運動④肩甲帯 現代人は下制と内転の動きがやりにくくなっている 肩甲帯の基本運動には、「挙上と下制」「外転と内転」「上方回旋と下方回旋」の６つがあります。これらの基本運動のなかで、現代人は日常的に挙上気味に生活していることが多く、下制の動きができなくなっている傾向があります。これに はいくつかの