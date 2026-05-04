高松北警察署 高松市のベンチに置かれていたショルダーバッグを盗んだとして、住居不定、無職の男（61）が4日、窃盗の疑いで逮捕されました 警察によりますと、男は4月27日午前0時ごろから午前0時10分ごろまでの間、高松市内のベンチに置かれていた市内に住む男性（34）のショルダーバッグ1個を盗んだ疑いが持たれています。 バッグの中には現金3000円やポケットwifiなど7点が入っていて、男性がベンチに置