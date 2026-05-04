元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が、4日までに自身のXを更新。ご飯会で「なんなんだろう」と思う人についてつづった。中川は「7人以上の規模のご飯会で現れる、15分に1回くらいのペースで明らかに仕事とかじゃなくて暇つぶしでSNSとかラインいじってる人ってなんなんだろう...それで興味のある会話のときだけ戻ってくる感じ」と食事会の最中に、頻繁にSNSチェックをする人に疑問を示した。続けて「毎度見て見ぬふりをして