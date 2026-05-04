フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。1987年6月に62歳で亡くなった俳優、歌手の鶴田浩二さんを絶賛した。松山は現在、春のコンサートツアーで全国行脚中。7日には浜松でライブを行う。松山はライブ開催地の著名人について言及するのが、番組恒例となっている。「生まれは兵庫県西宮なんだけど、両親の都合ですぐに浜松へ行って、浜松育ち。役者さんだったんですけど