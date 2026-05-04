ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導して、脱出を支援します。アメリカのトランプ大統領は3日、自身のSNSで、各国から要請を受け、ホルムズ海峡で足止めされている船舶をアメリカ軍が誘導し、安全に通過させる措置を現地4日朝に始めると発表しました。今回の措置は「プロジェクト・フリーダム」と名付けられ、イランとの戦闘に関与していない地域の船舶が対象だということです。トランプ氏は「妨害される場合に