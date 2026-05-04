ブラックバーンは2日、MF森下龍矢がファン投票のクラブ年間MVPに、FW大橋祐紀は7歳から12歳の子ども会員が選ぶクラブ年間MVPに選出されたことを発表した。森下はレギア・ワルシャワ(ポーランド)からの完全移籍で加入した1年目、4ゴール9アシストを記録。クラブによると、チャンピオンシップ(英2部相当)の1シーズンで13得点に直接関与するのは日本人史上最多だという。38%の得票率でクラブ年間MVPに輝いた。また、クラブは森