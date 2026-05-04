英公共放送局『BBC』は3日、サッカー番組『マッチ・オブ・ザ・デイ』でMF三笘薫(ブライトン)が4月度月間ベストゴールに選出されたことを発表した。3シーズン連続での受賞になる。三笘は4月18日に行われた第33節・トッテナム戦(△2-2)の前半アディショナルタイム、右からのクロスを左足ダイレクトボレーでゴールに突き刺して今季3点目を決めていた。BBCは8つのゴールを4月の月間ベストゴールにノミネートし、ファンによる投票