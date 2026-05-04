腎盂腎炎で高熱が生じるのは、細菌感染に対して免疫システムが働いた結果です。この発熱反応は感染と闘うために必要な一方、脱水や体力の消耗を引き起こすこともあります。免疫細胞やサイトカインが体温調節にどのように関わるのか、また高熱が続いた場合に身体にどのような影響が及ぶのかを詳しく解説します。 監修医師：田中 茂（医師）2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地