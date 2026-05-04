近鉄鳥羽線は、朝熊～池の浦間の線路に倒木が認められたため、午前8時50分から、五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転を見合わせていましたが、除去作業が行われ、午前9時35分に運転が再開されました。 【写真を見る】【交通情報】近鉄鳥羽線 五十鈴川～鳥羽（上下線）で運転再開（午前9時35分）