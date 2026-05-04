大阪・泉大津フェニックスにて開催を予定していた野外ライブイベント『OTODAMA'26』は4日、公式サイト・SNSを更新し、同日の開催を中止することを発表した。【画像】『OTODAMA'26』4日公演中止を発表全文＆予定されていたライブのタイムスケジュール主催の清水音泉/読売テレビ/サウンドクリエーターの連名で発表された文書は、「「OTODAMA'26」開催中止のお知らせ」と題し、「本日予定していましたOTODAMA’26は、昨晩の暴風雨