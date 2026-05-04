【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」入場特典第2弾】 5月8日 配布開始 東宝東和は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の入場特典第2弾として「特製パッチンブレス」を5月8日より配布する。 4月24日より全国公開されている「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー