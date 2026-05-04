ベッツ不在の間に結果を残し、メジャー定着を目指すキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の起用法にまた韓国メディアが物議を醸している。３日（日本時間４日）の敵地カージナルス戦に「８番・遊撃」でスタメン出場。２回に右腕メイから右前適時打、続く５回の第２打席も三塁内野安打と好調をキープし、チームの連敗脱出に貢献した。しかし、７回から左腕ブルールに交代するとロバーツ監督はすぐさま代打・ロハスを告げた。打率