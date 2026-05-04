華やかな“カリスマ”時代の裏で、仕事が激減した暗黒期も。さらに私生活では、夫・劇団ひとりとの意外な馴れ初めも告白。波乱に満ちた芸能人生が明かされた。3日に放送された日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に、大沢あかねがゲスト出演。長澤まさみ、宮崎あおいらと同期だったモデル時代の絶頂期から卒業後の低迷期、バラエティで見つけた居場所、さらに夫・劇団ひとりとの結婚秘話まで語った。大沢