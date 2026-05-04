◆セリエＡ▽第３５節インテル２―０パルマ（３日、ジュゼッペ・メアッツァ）インテルがパルマを２―０で下し、２位ナポリに勝ち点１２差をつけ、２季ぶり２１度目のスクデット（リーグ優勝タイトル）を獲得した。前半終了間際にＦＷテュラムが先制し、後半３５分にもＭＦムヒタリアンが加点した。リーグ得点ランクトップの１６点とチームをけん引したＦＷラウタロ・マルティネスは後半途中から出場し、４試合ぶりにけがか