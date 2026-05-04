大宮に1-2で敗れた福島の三浦知良「1-1の時点で満足感があったのかも」J3の福島ユナイテッドFCがJ2のRB大宮アルディージャ相手に勝ち点獲得を逃した。福島は5月3日、J2・J3百年構想リーグ第14節で大宮と対戦。後半アディショナルタイムのゴールで追いつきながら直後の失点で1-2と敗れた。劇的ゴールでサポーターを盛り上げたものの、勝ち点を得ることはできず。ベンチで敗戦を見届けたFW三浦知良（カズ、59）も危機感をにじませ