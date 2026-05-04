ブライトン三笘薫がトッテナム相手に叩き込んだ一撃イングランド1部ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫に対し、現地から大きな称賛が送られている。現地時間4月18日に行われたプレミアリーグ第33節トッテナム戦（2-1）で三笘が記録した鮮やかなボレーシュートが、英国内で高い評価を得た。英放送局「BBC」のサッカー番組「マッチ・オブ・ザ・デイ」が公式Xを通じて報じている。三笘はトッテナム戦の後半、左サイドからのク