ガールズグループARIAZ（アリアズ）出身のヒョギョンが、小規模K-POP芸能事務所で行われている不条理な慣行について暴露した。ヒョギョンは最近、自身のユーチューブチャンネル「HYOKEY」で『元K-POPアイドルが語るシュガーダディーの実態』というタイトルの動画を公開した。ヒョギョンはこの動画で、「この話を切り出すまで長い間悩んだが、同じ被害が繰り返されないことを願う気持ちで公開することにした」と話した。ヒョギョン