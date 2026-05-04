F1マイアミ・グランプリ（GP）の現場で、思いがけない場面が生中継の画面に捉えられた。カメラマンが「ワールドカップ（W杯）で最もセクシーなファン」として有名なイヴァナ・ノールさんに視線を奪われたような姿が話題を集めている。英国メディア「ザ・サン」は3日（日本時間）、「スカイスポーツのカメラオペレーターが生放送中であるという事実を忘れたようだった。『W杯で最もセクシーなファン』が中継画面に登場したため」と