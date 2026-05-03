とちぎテレビ 春の高校野球県大会は３日に宇都宮清原球場で決勝が行われ、文星芸大附属と去年の優勝校・佐野日大が対戦しました。 １点を追う佐野日大は８回裏、１アウト満塁とすると４番・指名打者の小和田。ライトの頭上を超えるタイムリーヒットでランナー３人が帰り、４対２と逆転に成功します。 ２点を追う文星芸大附属は９回表、１アウト１・２塁と得点圏にランナーを置いて、３番弓野。 弓