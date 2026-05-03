とちぎテレビ バスケットボールＢ１東地区優勝を決めている宇都宮ブレックスは３日、ホームでリーグ最終戦を行い、西地区の琉球ゴールデンキングスに７０対９２で敗れました。 前の試合で８３対８２の１点差の接戦を制し４連勝としたブレックス、この試合、チーム初得点はエドワーズの３ポイント。さらに高島も３ポイントで続けば、ニュービルがダンク。遠藤がＢ１通算９００