「今回、結末がどうなるかはわからないですが、『彼女が悪い』となってしまうのは可哀想だと私は思います」【画像】小泉進次郎氏と両手を絡め合うツーショットそう語るのは、“陸自の歌姫”こと、陸自中央音楽隊の鶫(つぐみ)真衣三等陸曹（38）が2018年に発売した初アルバム「いのちの音」の企画制作を支えた、サンミュージックの相澤正久会長だ。石川県観光大使でもある©︎時事通信社◆◆◆小泉進次郎防衛相がX