BS−TBSで放送されているグルメ番組「町中華で飲ろうぜ」に出演中の女優でモデルの谷口彩菜（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットなどを投稿した。「2回目のグラビアということでまだまだ緊張しまくりの撮影でしたが綺麗に撮っていただきました！」と報告。グレーと白のバレエのレオタード衣装ショットや、ベッドの上での薄紫色ビキニ水着ショットなどを公開した。「そしてデジタル写真集た