NCTのJAEHYUN（ジェヒョン、29）が3日、韓国軍を除隊した。軍楽隊に18カ月間服務し、この日の午前、除隊した。集まったファンに笑顔であいさつし、同じ部隊に服務中のJUNGWOO（ジョンウ、28）から祝福された。スポーツ京郷など、韓国の各メディアが4日までに報じた。ジェヒョンは、24年11月4日に陸軍訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍楽隊で兵役義務を果たした。昨年12月14日にTAEYONG（テヨン、30）が韓国海軍を除隊