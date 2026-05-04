4月25日のAFCチャンピオンズリーグエリートでアル・アハリとファイナルを戦い、惜しくも0−1で敗れて準優勝に終わったFC町田ゼルビア。とはいえ、2024年にJ1初参入したチームがわずか2年あまりでアジア王者にあと一歩まで迫ったのは偉業と言っていいはずだ。「（リヤド・マフレズと対峙して）元プレミアリーグだろうが何だろうか、みんな人間なんだなと思いました。手が届かないわけじゃないですし」と3バック中央に陣取る岡村大