現地５月３日に開催されたブンデスリーガ２（ドイツ２部）の第32節で、山田新が所属するプロイセン・ミュンスターはハノーファーと敵地で対戦。３−３の引き分けに終わった。この一戦で、今年１月にセルティック（スコットランド）からレンタルで移籍した山田が、加入後２点目をマークした。39分、スローインの流れから、右サイドをドリブルで突破したイマド・ロンディッチのクロスに右足で上手く合わせ、ネットを揺らして見せ