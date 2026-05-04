長年マンチェスター・ユナイテッドの指揮官を務めたサー・アレックス・ファーガソン氏が体調を崩し病院へ搬送されたようだ。3日、イギリスメディア『BBC』や同『スカイスポーツ』などが伝えている。現在84歳のファーガソン氏は1986年から2013年まで約27年もの間、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官を務め、通算13度のリーグ優勝、2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇へと導いた史上最高の監督の1人。2000年にはナイト位を