昨年の9・11同時多発テロ追悼式典に参加したジュリアーニ元ニューヨーク市長/Seth Wenig/AP/File（CNN）米ニューヨーク市のルディ・ジュリアーニ元市長（81）が重体となって病院に入院している。広報担当者が3日、X（旧ツイッター）に掲載した声明で明らかにした。容体は安定しているという。声明では、入院の理由については明らかにしていない。ドナルド・トランプ大統領はジュリアーニ氏の入院について「過激左派の狂人連中や民